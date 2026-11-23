В Подмосковье подвели итоги благоустройства и представили планы на 2027 год

Программа благоустройства Подмосковья в 2026 году охватила 64 крупные территории и 56 малых скверов. На 2027 год запланированы работы на 62 крупных объектах и в 107 малых скверах, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

В программу 2026 года вошли 10 пешеходных зон и площадей, 15 скверов, 10 парков, 10 набережных, 11 лесопарков, шесть активных зон в парках и две стелы. Еще 56 малых скверов обустраивают за счет дотации. Зампред правительства — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин сообщил, что оставшиеся объекты завершат до конца ноября.

Среди открытых территорий — мемориальная площадь с зенитным орудием рядом с парком Защитников Москвы, Летний парк в Малаховке с арт-объектом на месте утраченного театра, сквер «Блюдечко» в Коломне. Обновлены Богородский бульвар, парк на месте ДК «Потапово» в Павловском Посаде, первый этап проспекта Ильича в Шатуре и Молодежная площадь в Наро-Фоминске.

В регионе насчитывается 225 парков и лесопарков. В этом году благоустроили «Городскую Массовку» в Истре и завершили второй этап работ в Вишняковском лесопарке Балашихи.

На 2027 год намечено обновление 11 скверов, 20 пешеходных зон и площадей, 14 парков, девяти лесопарков и трех набережных. Планируются два веломаршрута, три активные зоны в парках и 107 малых скверов по дотации.

В планах — набережная Дмитрия Донского в Коломне, проект «Государева дорога» в Клину, площадь генерала Кузнецова в Яхроме, скверы «Юбилейный» и «Юность» площадью 7 га в Химках, Советская площадь и улица Почтовая в Солнечногорске. Среди объектов — шесть победителей Всероссийского конкурса благоустройства малых городов и исторических поселений 2025 года.

Работы на объектах 2027 года уже идут в Мытищах, Электрогорске, Дмитрове, Жуковском, Орехово-Зуеве и Черноголовке.

Общественные территории обновляют по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», лесопарки — по программе «Парки в лесу».

«Формирование комфортной городской среды» - инициатива национального проекта «Инфраструктура для жизни». В городах и населенных пунктах по всей стране появляются новые культурные пространства, прогулочные зоны, проходит масштабное восстановление исторических зданий. Все это — результат работы федерального проекта. По нему жители сами выбирают, как будет выглядеть их город.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.