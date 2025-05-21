В Подмосковье подвели итоги акции «Путь героя»

В библиотеках Московской области завершилось подведение итогов сетевой акции «Путь героя», сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма региона

К акции присоединились библиотеки Оренбургской, Белгородской и Нижегородской областей, Республики Крым, Луганской и Донецкой Народных Республик.

Заданием для участников было записать видеоролик с рассказом о послевоенной судьбе своих предков, прошедших через Великую Отечественную войну, о том, как вернувшись к мирной жизни они восстанавливали промышленность, отстраивали города, поднимали колхозы — возрождали жизнь нашей страны.

Для участников акции были разработаны подробное техническое задание и стили оформления с использованием утвержденного брендбука «Победа-80». Видеоматериалы принимались с 15 января до 9 мая включительно.

Семейные рассказы о своих героических бабушках, дедушках, прабабушках и прадедушках записывали люди разных возрастов, национальностей и социальных групп.

Основной площадкой проекта стало сообщество в социальной сети ВКонтакте «Акция „Путь героя“. В эфир акции вышло 167 роликов. С начала акции ролики собрали порядка 250 тысяч просмотров и более 10 тысяч лайков.

Лидерами по количеству и качеству материала стали городские округа Домодедово, Красногорск, Подольск и Серпухов, а также Оренбургская и Белгородская области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.