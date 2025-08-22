В Подмосковье подвели итоги 4 месяцев ИИ-контроля парковки на газонах

Четыре месяца назад в Подмосковье ИИ-технология начала фиксировать автомобили, припаркованные на зеленых насаждениях. За это время искусственный интеллект зафиксировал 291 нарушение. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Нейроинспектор через 256 камер системы «Безопасный регион» с точностью 98% внимательно следит за дворами, фиксирует машины, припаркованные на зеленых насаждениях, распознает их госномера и автоматически отправляет данные на проверку. Если нарушение подтверждается, то в отношении автовладельца составляется протокол об административном правонарушении.

Подробнее изучить эту и другие ИИ-практики Московской области, а также подать заявку на их пилотирование в свою деятельность можно на портале «Цифровой регион».

Внедрение и содействие в разработке технологий искусственного интеллекта отвечает целям национального проекта «Экономика данных».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.