сегодня в 11:52

В Подмосковье подведены итоги областного конкурса «Лучший доброволец «Абилимпикс — 2024» Московской области». Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

По итогам конкурса 1 место заняли: Николай Кузнецов из Сергиево-Посадского колледжа, Дарья Зуйкова из колледжа «Подмосковье» и Родион Мишин из ГГТУ.

На 2 месте: Снежана Козлова (Автомобильно-дорожный колледж), Анна Мальцева (Коломенский аграрный колледж им. Н. Т. Козлова), Артем Пьянков (Павлово-Посадский техникум), Анастасия Зиновьева и Арина Кисленкова (Сергиево-Посадский СЭТ), команда «ВИЭК» (Электростальский колледж) и Виктория Арутюнян (ГСГУ).

3 место заняли Алиса Дождикова, студентка Сергиево-Посадского СЭТ, Екатерина Шамина из Красногорского колледжа, Анастасия Сенцова из Луховицкого аграрно-промышленного техникума, а также Анастасия Вильчинская, Екатерина Селезнева и Мария Васильева из ГСГУ.

В номинации «Лучший наставник» 1 место заняли Юлия Шлыкова (Егорьевский техникум) и Ксения Мартынова (ГСГУ).

Волонтеры колледжей, техникумов и ВУЗов, лидеры и представители волонтерского движения «Абилимпикс» показали свою визитку, представили опыт участия в волонтерских акциях и социальных проектах, направленных на поддержку людей с инвалидностью и ОВЗ.

Руководитель регионального центра движения «Абилимпикс» Московской области, директор Сергиево-Посадского СЭТ Елена Храпова сказала слова благодарности всем участникам мероприятия, пожелала успехов в реализации новых инклюзивных проектов и продвижении идей чемпионата «Абилимпикс».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.