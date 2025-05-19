В Подмосковье подписали соглашения о выдаче ИТ-грантов

В Московской области подписали очередные соглашения о выдаче ИТ-грантов. Финансовую поддержку от региона получили еще пять компаний. Об этом сообщили в Мингосуправления Московской области.

«Поддержка ИТ-компаний – это не только вклад в устойчивый рост цифровой экономики региона, но и хороший стимул для профессиональных участников ИТ-сферы присоединиться к нашему сообществу. В Подмосковье мы создаем условия, в которых высокотехнологичный бизнес может развиваться и масштабироваться, а значит появляются новые возможности, чтобы тестировать инновации и выходить на новые уровни. Благодаря нашей поддержке Московская область уже является точкой притяжения для сильнейших ИТ-компаний, и я уверен, что и в будущем мы сохраним этот тренд», – прокомментировал первый заместитель директора ГКУ МО «МОЦ ИКТ» Кирилл Сорокин.

Получателями грантов стали АО «РТ Системы коммуникаций», ООО «Девелопмент Бюро», ООО «СофтЛайн Солюшн», ООО «ПРОЦИФРУ», ООО «Айкон ПРО».

Претендовать на получение субсидии могут компании, которые зарегистрированы в Подмосковье, имеют выручку от ИТ-деятельности не менее 30% и осуществляют основную деятельность в соответствии с ОКВЭД: 26.20, 26.20.4, 62.01, 62.02, 62.02.1, 62.02.4, 62.02.9, 62.03, 62.03.1, 62.03.11, 62.09, 63.11, 63.11.1, 72.19. При этом грант предоставляется, если в штат организации принято 5 и более новых сотрудников с заработной платой от 120 тыс. руб. в месяц. Кроме того, новые сотрудники не должны работать в Московской области предшествующие 12 месяцев до трудоустройства, в том числе в качестве самозанятых и индивидуальных предпринимателей.

С подробными условиями получения грантов и порядком отбора заявок можно ознакомиться на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.



«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», - отметил Воробьев.