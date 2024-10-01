В Подмосковье подписали два соглашения на предоставление ИТ-грантов

В Подмосковье продолжается выдача ИТ-грантов. На днях подписаны еще два соглашения на предоставление ИТ-грантов. Поддержку от региона получили высокотехнологичный компании ООО «ДМ-ТЕХ» и ООО «РТК КС», сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Меры господдержки разработаны с учетом потребностей ИТ-компаний. Любая подмосковная компания, занимающаяся информационными технологиями и соответствующая необходимым критериям, может подать заявку на получение гранта. Благодаря таким инициативамИТ-отрасль в нашем регионе развивается и становится сильнее!» — сказала руководитель команды реализации региональных проектов ГКУ МО «МОЦ ИКТ» Оксана Андреева.

Компания «РТК КС» специализируется на внедрении и разработке информационных технологий, включая поддержку сложных систем, автоматизацию отчетности, бизнес-консалтинг и роботизацию процессов. Также компания помогает оптимизировать бизнес и повысить эффективность с использованием современных российских платформ.

Компания «ДМ-ТЕХ» создает сайты и мобильные приложения, проектирует системы для сотрудников, включая маркетплейс для поставщиков. Цель компании — предоставить инновационные решения для улучшения клиентского опыта.

Подать онлайн-заявку может компания, которая зарегистрирована в Подмосковье, имеет выручку от разработки программ или производства компьютерной техники не менее 70% и осуществляет основную деятельность в соответствии с ОКВЭД: 26.20, 62.01, 62.02, 62.03, 62.09, 63.11.1. При этом субсидия предоставляется, если в штат организации принято не менее 5 новых высококвалифицированных сотрудников. Кроме того, новые сотрудники не должны работать в Московской области минимум 12 месяцев до трудоустройства, в том числе в качестве самозанятых и индивидуальных предпринимателей.

С подробными условиями получения грантов и порядком отбора заявок можно ознакомиться на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.