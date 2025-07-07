Возлюбленная Старовойта дала показания рядом с местом самоубийства экс-министра

Помощница бывшего министра транспорта Романа Старовойта и по совместительству его возлюбленная Полина дала первые показания следователям прямо в машине Следственного комитета, которая стояла недалеко от места самоубийства чиновника, сообщает SHOT .

На опубликованных кадрах видно, что девушка сидела в автомобиле следователей и что-то рассказывала. Рядом с ней сидел сотрудник, который фиксировал показания в соответствующих документах. Позднее Полину увезли с места происшествия на служебной машине Старовойта.

С места самоубийства Старовойта также эвакуировали его личный автомобиль Tesla Model X. Перед этим транспортное средство осмотрели следователи, которые изъяли личные вещи экс-министра, в том числе документы, деньги, портфель и iPad. Также были сняты отпечатки пальцев.

Ранее сообщалось, что девушка Старовойта стала единственной из его ближайшего окружения, кто смог приехать на опознание экс-министра. Во время осмотра тела Старовойта она не смогла сдержать эмоций и расплакалась.

Утром 7 июля президент России Владимир Путин подписал указ об отстранении от должности Романа Старовойта, который на тот момент возглавлял министерство транспорта России. Предварительно известно, что министр мог попасть в тюрьму минимум на 20 лет за мошенничество, совершенное в Курской области в прежней должности.

Тело Старовойта нашли недалеко от парка в подмосковном Одинцове. Чиновник свел счеты с собственной жизнью в кустах — вдали от взглядов случайных прохожих. Позднее в Сети появилось видео эвакуации его тела.