В Подмосковье подготовили 8,7 млн сеянцев к сезону 2026

Лесные питомники Подмосковья вырастили более 8,7 млн сеянцев ели и сосны для весеннего лесокультурного сезона 2026 года. Посадочный материал подготовили в 2025 году для восстановления лесов региона, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

В 2025 году на лесных питомниках региона вырастили стандартный посадочный материал с открытой корневой системой. Специалисты подготовили 2 069,36 тыс. сеянцев ели европейской и 6 641,664 тыс. сеянцев сосны обыкновенной. Эти растения используют во время весеннего лесокультурного сезона 2026 года.

Весной 2026 года в питомниках также пройдет посевная кампания. В открытый грунт планируют высеять 152 кг семян ели и 128 кг семян сосны на общей площади 4,25 га. Это позволит получить новые сеянцы с открытой корневой системой.

Параллельно запланировано выращивание 680 тыс. сеянцев с закрытой корневой системой, которые отличаются более высокой приживаемостью. Весь полученный посадочный материал направят на лесовосстановительные работы в Московской области для сохранения и воспроизводства лесных ресурсов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев и президент «АПХ ЭКО-культура» Вадим Шаблаков на ПМЭФ подписали соглашение о строительстве селекционно-семеноводческого центра в г. о. Воскресенск.

«Мы стараемся поддерживать наших сельхозпроизводителей и очень рады, когда они готовы расширяться. В прошлом году в Воскресенске «ЭКО-культура» ввела 1-ю очередь тепличного комплекса. На 35 га закрытого грунта выращивают порядка 18 тыс. тонн овощей в год Компания планирует построить в округе селекционно-семеноводческий центр, чтобы самостоятельно выводить новые сорта и гибриды томатов, огурцов и салата. В перспективе это позволит уйти от зависимости, в частности, импортозаместить голландские семена», — рассказал глава региона.