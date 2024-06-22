В Подмосковье поделились итогами работы инспекторского состава с 17 по 21 июня

Фото - © г о Лобня/Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской обласи

На территории Московской области инспекторский состав министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору проводит проверки содержания дворовых, общественных и придомовых территорий, а также совместно с управляющими компаниями осуществляют ремонт подъездов, детских площадок и фасадов многоквартирных домов. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Так, в период с 17 по 21 июня прошли работы по приведению территорий в соответствие в следующих городских округах:

В Подольске в микрорайоне Климовск ликвидировали скопления мусора на контейнерных площадках вблизи домов на улицах Заводская и Западная, а также начали ремонт контейнерной площадки рядом с домом № 13 в Южном поселке.

В рабочем поселке Нахабино городского округа Красногорск на улице Чкалова сотрудники подрядной организации «Фаворит Спецтехника» очистили от грязи и мусора внутриквартальный проезд возле дома № 4.

В микрорайоне Махалина Дмитровского городского округа установили новые оградительные столбики возле дома № 21 и отремонтировали асфальтовое покрытие внутридворового проезда около дома № 5, а в Лобне инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья провели штаб с управляющими компаниями по вопросу подготовки к осенне-зимнему периоду. Также на детской площадке возле домов № 1 и № 3 по улице Колычева заменили песок и восстановили качели.

На Центральной улице Лотошино провели уборку придомовых территорий домов № 11-38. Вывезли мусор, убрали смет, закрыли канализационный люк, а также отремонтировали плитку на ограждении, а в городском округе Королев на Пионерской улице работники управляющей компании «Домжилсервис» отремонтировали ограждение контейнерной площадки рядом с домом № 30.

С придомовой территории дома № 18 на улице Фрунзе в Серпухове сотрудники ООО «Комтех» убрали строительный мусор, а в Можайском городском округе обустроили 3 пешеходные коммуникации общей длиной 514 метров: в деревне Ивакино, в селе Сокольниково на Школьной улице и селе Тропарево на Садовой улице.

На территории городского округа Реутов отремонтировали качели возле дома № 11 на улице имени Академика В. Н. Челомея. В Богородском городском округе работники МБУ «Городское хозяйство» заменили скамейки возле дома № 34 на улице Ленина в поселке Обухово.

В Шатуре на Октябрьской улице города Рошаль убрали мусор, вывезли его с контейнерных площадок и скосили траву, а у дома № 15А на улице Карла Маркса в Электростали покрасили забор.

На улице Чкалова в Павловском Посаде навели порядок на дворовых территориях — убрали мусор, привели в порядок контейнерные площадки и произвели покос травы, а в Ступино работники МКУ «Благоустройство» ликвидировали последствия непогоды: убрали поваленные деревья, металлические конструкции и устранили подтопления.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.