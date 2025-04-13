В Подмосковье поделились итогами работ инспекторского состава с 7 по 11 апреля

На территории Московской области инспекторский состав Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору проводит контроль работ по содержанию дворовых, общественных и придомовых территорий, а также совместно с управляющими компаниями осуществляет ремонт асфальтового покрытия, детских игровых площадок и мест общего пользования в домах. Об этом сообщила пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

В период с 7 по 11 апреля прошли работы по приведению территорий в соответствие в следующих муниципалитетах.

Так, в Серпухове проведен ремонт входной группы и фасада дома № 15 по улице Красный Текстильщик. На территории Домодедово в микрорайонах Южный, Северный и Западный эвакуировано 10 транспортных средств, припаркованных в зоне действия знаков «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор». А в Наро-Фоминске выполнен ремонт детских игровых площадок по улицам Латышской, Карла Маркса и Шибанкова.

В Пушкинском городском округе заменен участок системы водоотведения в подвальном помещении дома № 2Б на Строительной улице. В Рузе в поселке Новотеряево проведен локальный ремонт кровли дома № 4 по улице Николая Григорьева. А в Дзержинском заменены баки для твердых коммунальных отходов на контейнерных площадках по улице Ленина. В Клину выполнены работы по восстановлению отмостки вблизи дома № 11 на территории городка Клин-9. А в Серебряных Прудах произведен ремонт приборов уличного освещения в поселке Новоклемово и селе Узуново.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.