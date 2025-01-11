В Подмосковье поделились итогами работ инспекторского состава с 6 по 10 января

На территории Московской области инспекторский состав Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору проводит контроль работ по содержанию дворовых, общественных и придомовых территорий, а также совместно с управляющими компаниями осуществляет ремонт асфальтового покрытия, детских игровых площадок и мест общего пользования в домах. Об этом сообщила пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Так, в период с 6 по 10 января прошли работы по приведению территорий в соответствие в следующих городских округах:

В Лобне на Деповской улице проведены работы по замене поврежденного участка трубопровода в подъезде дома № 3. На территории Павловского Посада выполнена покраска мест общего пользования дома № 13 на улице Корневская. А в городском округе Орехово-Зуево в Ликино-Дулево устранено подтопление дворовой территории у дома № 3 по улице Ленина

На территории Волоколамска проведены работы по устранению захламления в подъезде дома № 7 на проезде Строителей. В Щёлково выполнена промывка линий водоотведения и выпусков из дома № 15 по улице 8 Марта. А на территории Подольска в Климовске, на Советской улице выполнен локальный ремонт кровельного покрытия дома № 13.

В Кашире на территории деревни Воскресенское заменены серые и синие баки на контейнерной площадке по улице Выселки. А в Луховицах на улице Жуковского произведена замена отопительных приборов в подъездах домов № 17, 22, 24. В городском округе Лосино-Петровский отремонтированы элементы детской площадки у дома № 10 по Заречной улице.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.