В Подмосковье поделились итогами работ инспекторского состава с 3 по 7 февраля

На территории Московской области инспекторский состав Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору осуществляет контроль работ по содержанию дворовых, общественных и придомовых территорий, а также по ремонту асфальтового покрытия, детских игровых площадок и мест общего пользования в домах. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

На территории Московской области инспекторский состав Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору осуществляет контроль работ по содержанию дворовых, общественных и придомовых территорий, а также по ремонту асфальтового покрытия, детских игровых площадок и мест общего пользования в домах. Так, в период с 3 по 7 февраля прошли работы по приведению территорий в соответствие в следующих муниципальных образованиях:

На территории Богородского городского округа в поселке Новостройка выполнен локальный ремонт кровли дома № 20. В Кашире устранено подтопление подвального помещения дома № 8 по улице Гвардейской. А в Луховицах в поселке Красная Пойма проведены работы по ремонту системы горячего водоснабжения дома № 7 на Лесной улице.

На территории Ступино в поселке Михнево произведена теплоизоляция наземных линий теплосети по улице Тимирязева. В Зарайске выполнена замена малых архитектурных форм вблизи домов № 17 и 19 во 2-м микрорайоне. В муниципальном округе СеребряныеПруды проведен ремонт игровых элементов на детских площадках в деревне Шеметово, селе Узуново и поселке городского типа Серебряные Пруды.

В Домодедово на улицах Курыжова и Дружбы эвакуировано 9 транспортных средств, припаркованных в зоне действия знаков «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор». В Электростали выполнен ремонт мест общего пользования в подъезде дома № 7 по проспекту Ленина.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.