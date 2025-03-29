В Подмосковье поделились итогами работ инспекторского состава с 24 по 28 марта

На территории Московской области инспекторский состав Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору проводит контроль работ по содержанию дворовых, общественных и придомовых территорий, а также совместно с управляющими компаниями осуществляет ремонт асфальтового покрытия, детских игровых площадок и мест общего пользования в домах. Так, в период с 24 по 28 марта прошли работы по приведению территорий в соответствие в следующих муниципалитетах, сообщила пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Так, в муниципальном округе Шаховская в одноименном поселке проведены работы по ремонту системы водоотведения в подвальном помещении дома № 7 по улице Мелиораторов. В Ленинском эвакуировано 5 транспортных средств в посёлке Дрожжино, припаркованных в зоне действия знаков «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор». В Зарайске во 2-м микрорайоне выполнен ремонт спортивной площадки вблизи дома № 24.

А в муниципальном округе Луховицы на улице Мира проведены работы по опиловке сухостоев и аварийных деревьев. В Люберцах выполнен локальный ремонт кровельного покрытия дома № 19А на улице Побратимов. В Лобне восстановлен окрасочный слой торцевой стены дома № 5 по улице Московской.

На территории Бронниц проведены работы по удалению вандальных надписей в переулках Комсомольский, Маяковский и Марьинский. В Подольске устранен навал строительных отходов вблизи дома № 40 на Школьной улице в микрорайоне Климовск. А в Лотошино в деревне Доры выполнены работы по замене мягкой кровли дома № 8.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.