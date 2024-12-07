В Подмосковье поделились итогами работ инспекторского состава с 2 по 6 декабря

На территории Московской области инспекторский состав министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору проводит проверки содержания дворовых, общественных и придомовых территорий, а также совместно с управляющими компаниями осуществляют ремонт асфальтового покрытия, детских игровых площадок и утепление фасадов домов. Об этом сообщила пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

В период с 2 по 6 декабря прошли работы по приведению территорий в соответствие в следующих городских округах:

В Мытищах эвакуировано 5 неправильно припаркованных транспортных средств у дома № 1 по улице Стрелковой. На территории Лосино-Петровского в поселке Аничково проведены работы по утеплению стен фасада и межпанельных швов домов № 1 и 2. В Раменском городском округе выполнен ремонт и покраска оборудования детской площадки у дома № 26 на Красноармейской улице.

А на территории городского округа Люберцы проведен перезапуск стояков отопления по 8 адресам. В Орехово-Зуево восстановлено асфальтовое покрытие дворовой территории у дома № 10А на улице Гагарина. На территории Богородского в Ногинске заменена внутридомовая инженерная система водоснабжения дома

№ 2А по шоссе Энтузиастов.

В Электростали проведены работы по покраске стен в подъезде дома № 106 на Фрязевском шоссе. А в Краснознаменске выполнен ремонт лестничного спуска вблизи дома № 13 по улице Гагарина. В Шаховской устранены навалы порубочных остатков вблизи дома № 4 на Рижской улице и дома № 6 на переулке Строителей. А в Можайском городском округе проведена опиловка аварийных сухостойных деревьев у дома № 29 в деревне Копытово.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.