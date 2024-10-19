В Подмосковье поделились итогами работ инспекторского состава с 14 по 18 октября

На территории Московской области инспекторский состав министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору проводит проверки содержания дворовых, общественных и придомовых территорий, а также совместно с управляющими компаниями осуществляют ремонт входных групп, детских площадок и фасадов многоквартирных домов. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

В период с 14 по 18 октября прошли работы по приведению территорий в соответствие в ряде городских округов.

На территории Богородского городского округа произведена опиловка аварийных деревьев у дома № 36 на Большой Московской улице в городе Старая Купавна. А в Котельниках заменено стекло на входной двери подъезда № 1Б в доме № 1к5 по улице Сосновой. В Орехово-Зуево устранено подтопление подвального помещения дома № 14 по улице Мадонская. В Сергиево-Посадском городском округе очищена от крупногабаритного мусора территория, прилегающая к контейнерная площадке, по улице Девичье поле в городе Краснозаводск.

В Кашире выполнен ремонт кровли дома № 24к3 на Садовой улице. На территории Рузского городского округа отремонтированы два игровых элемента на детской площадке у дома № 90 на улице Верейской в деревне Колодкино. А в Серпухове убраны порубочные остатки и мелкий мусор у дома № 140 на улице Ворошилова. На территории Реутова проведены работы по ремонту межпанельных швов дома № 1 по улице Октября. В Электростали восстановлена работа светильников декоративного освещения в сквере микрорайона Центральный в посёлке Всеволодово. В Краснознаменске проведены работы по спилу сухостойных деревьев у дома № 3 по улице Гагарина. А на территории городского округа Власиха установлены малые архитектурные формы вблизи дома № 5 на Солнечной улице.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», - отметил Воробьев.