В Подмосковье поддержали конкурс родительских комитетов «Секреты дружного класса»

Родительские комитеты 4–9 классов Московской области представили свои лучшие практики взаимодействия школ и семьи в вопросах воспитания подрастающего поколения. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования региона.

«В школьном этапе приняли участие 1460 команд родителей из 54 округов. Они поделились ценным опытом организации внеклассных мероприятий, вовлечения родителей в учебный процесс и создания комфортной среды для развития каждого ребенка. Наибольшие количество команд было из Сергиево-Посадского, Красногорского, Зарайского и Луховицкого округов», — рассказала заместитель министра образования Лариса Сулима.

Она уточнила, что уже в марте этого года в Московской области пройдет муниципальный этап конкурса, а в апреле будут определены победители областного конкурса.

Конкурс родительских комитетов «Секреты дружного класса. Родители Первых» — это новый проект Подмосковья, который стартовал в 2025 году и был поддержан Родительским советом при Министерстве и «Движением первых».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию проявить себя», — уточнил Воробьев.