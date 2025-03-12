В Подмосковье подано свыше 300 тыс заявлений на самозапрет на кредиты

С 1 марта на госуслугах можно оформить самозапрет на кредиты и займы. За 10 дней в Московской области услугой воспользовались более 307 тыс. раз. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления региона.

Установить запрет могут все жители России, у которых есть подтвержденная учетная запись в ЕСИА. Запретить выдачу кредитов и займов в банках и микрофинансовых организациях можно полностью либо частично. Например, можно ограничить только дистанционное оформление договоров в микрофинансовых организациях. Около 90% заявителей выбирают полный запрет. В кредитной истории тех, кто подал заявление, появляется специальная отметка с датой начала действия самозапрета. Она не позволяет банкам и микрофинансовым организациям одобрять заявки по кредитам и займам.

Запрет не касается ипотечных, образовательных кредитов и автокредитования. Также установленный самозапрет можно снять в любое время, для этого потребуется наличие усиленной квалифицированной электронной подписи.

Воспользоваться услугой по самозапрету на выдачу кредитов можно на гостевых компьютерах в любом из отделений МФЦ Подмосковья. Адреса и график работы подмосковных многофункциональных центров доступны на карте офисов на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.