В Подмосковье подали свыше 1 тыс заявлений на компенсацию проезда детей-сирот

Заявители с начала года более 1 тыс. раз обратились за компенсацией расходов на проезд детей-сирот через региональный портал, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из их числа могут компенсировать расходы на проезд в городском, пригородном и внутрирайонном транспорте, кроме такси. Компенсация также предусмотрена для поездок к месту жительства за пределами Московской области, к месту отдыха или лечения и обратно — в пределах России, бывших союзных республик и других государств.

Услуга «Компенсация оплаты бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа» доступна на региональном портале в разделе «Семья» — «Опека и попечительство». Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), заполнить электронную форму и приложить документы.

Искусственный интеллект распознает и анализирует загружаемые документы. Если файл прикреплен неверно, система показывает подсказку, и заявитель может сразу его заменить.

Умный сервис также автоматически проверяет ранее поданные заявления и их статус и сообщает, если мера поддержки уже назначалась. При обращении опекуна или приемного родителя сервис показывает данные о детях под его опекой — остается выбрать ребенка из списка.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.