В Подмосковье подали около 2 тыс заявок на госэкспертизу

С начала 2026 года на портал госуслуг Подмосковья поступило почти 2 тыс. заявлений на экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий. Услуга доступна онлайн для предпринимателей и организаций, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Заявления подаются через региональный портал в разделе «Бизнесу» — «Земля» — «Строительство». Услугой могут воспользоваться индивидуальные предприниматели, физические и юридические лица, которые планируют строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и другие работы на собственном участке или на земле другого правообладателя — застройщика или технического заказчика.

Перед началом строительства, реконструкции или капитального ремонта объектов капитального строительства необходимо получить положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Без такого заключения начинать работы запрещено.

Услуга предоставляется на платной основе.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.