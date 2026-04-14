сегодня в 14:28

В Подмосковье подали более 900 онлайн-заявлений на рекламу

С начала 2026 года жители и предприниматели Подмосковья направили более 900 заявлений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций через региональный портал госуслуг. Установка рекламы без разрешения в Московской области запрещена, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Подать заявление на получение разрешения или аннулировать ранее выданный документ могут физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели. Для этого необходимо авторизоваться на портале с подтвержденной учетной записью ЕСИА, выбрать муниципалитет и заполнить электронную форму. Решение поступит в личный кабинет заявителя.

Услуга «Установка и эксплуатация рекламных конструкций» предоставляется в течение 24 рабочих дней. Размер государственной пошлины за выдачу разрешения составляет 5 тыс. рублей.

Аннулировать разрешение можно бесплатно. Эта процедура занимает до 7 рабочих дней.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что сегодня запрос на цифровизацию очень высокий.

«Практически все сегодня находятся в «Госуслугах». Добровольно вошли и зарегистрировались», — сказал Воробьев.