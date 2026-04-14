В Подмосковье летние кафе откроются во второй половине апреля

Летние кафе в Московской области начнут работу во второй половине апреля, при этом в регионе вводится новая система их размещения. Предпринимателей освободят от ежегодной подачи заявок и переведут на долгосрочные договоры, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В Подмосковье внедряется обновленная система размещения летних кафе, направленная на снижение административной нагрузки на бизнес. Предпринимателям больше не потребуется ежегодно подавать заявки через региональный портал госуслуг для установки веранд на землях муниципальной или неразграниченной государственной собственности. Вместо этого формируется постоянная схема размещения объектов общественного питания. Заявка на бессрочное включение нового летнего кафе будет подаваться через портал «МОй АПК».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье реализовали ряд мероприятий, которые упрощают работу малого бизнеса в парках.

«Приятно, когда инвесторы вкладывают деньги в аттракционы или какие-то воспитательные, образовательные программы. Все это мы можем видеть в наших парках, и все это требует дальнейшего внимания», — добавил глава региона.