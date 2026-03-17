В Подмосковье подали более 9 тыс заявок на заключения об ОКН

С начала 2026 года на портал госуслуг Московской области поступило более 9 тыс. заявок на выдачу заключений о наличии объектов культурного наследия на земельных участках. Услуга необходима перед началом строительных и земляных работ, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Заключение о наличии объектов культурного наследия необходимо получить до начала строительных, земляных и иных работ на земельном участке.

Документ подтверждает, есть ли на территории объекты культурного наследия, а также фиксирует возможные ограничения, связанные с их сохранением.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.