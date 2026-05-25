В Подмосковье подали более 51 тыс заявлений на соцобслуживание

Более 51 тысячи заявлений на признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании поступило на региональный портал с начала 2026 года в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Статус нуждающегося в социальном обслуживании присваивают жителям, которые утратили способность к самообслуживанию и самостоятельному передвижению, являются родителями ребенка с трудностями социальной адаптации, а также не имеют работы, средств к существованию или определенного места жительства.

Услуга «Признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании» доступна на региональном портале в разделе «Поддержка» — «Доступная среда». Для подачи заявления необходимо авторизоваться через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы. В заявлении указывают форму получения услуг — на дому, в стационарном или полустационарном формате.

Решение направят в личный кабинет заявителя на портале в течение пяти рабочих дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.