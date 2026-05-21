В Подмосковье подали более 500 заявок на бесплатную землю

С начала 2026 года многодетные семьи Подмосковья направили более 500 онлайн-заявлений на постановку на учет для бесплатного получения земельных участков. Услуга доступна на региональном портале госуслуг, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Заявление на услугу «Бесплатное предоставление земельных участков многодетным семьям» можно подать в разделе «Семья» — «Многодетным и малообеспеченным» на портале госуслуг Московской области. Для этого необходимо авторизоваться через ЕСИА и заполнить электронную форму.

Право на получение участка имеют многодетные семьи, которые проживают в Подмосковье не менее 10 лет и состоят на учете как нуждающиеся в жилых помещениях.

В ведомстве также напомнили, что семьи, уже стоящие в очереди на землю, могут оформить единовременную денежную выплату взамен участка. Подать соответствующее заявление также можно онлайн на региональном портале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.