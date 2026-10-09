В Подмосковье подали более 50 тыс заявлений на ежемесячную выплату на питание

Региональный портал Подмосковья с начала года получил более 50 тыс. заявлений на ежемесячную выплату на питание для будущих и кормящих матерей, а также детей до трех лет, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

С начала года на региональный портал Подмосковья поступило более 50 тыс. заявлений на оформление ежемесячной выплаты на питание. Она предназначена для будущих и кормящих матерей, а также детей до трех лет.

Услуга доступна в разделе «Семья» — «Маткапитал и выплаты». Для подачи заявления нужно авторизоваться через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) и заполнить онлайн-форму. Искусственный интеллект проверит прикрепленные документы. Если файлы загружены неверно, заявитель увидит подсказку и сможет сразу заменить их.

Умные сервисы автоматически заполнят персональные данные заявителя и его ребенка из личного кабинета госуслуг и информационных систем Минсоцразвития Подмосковья. Также они проверят право на выплату, статус аналогичных предыдущих обращений и наличие уже действующей меры поддержки.

Беременным женщинам, состоящим на учете в государственных медицинских организациях Московской области, на региональный портал придет предзаполненная форма. Им останется проверить данные и отправить заявление.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.