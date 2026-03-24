В Подмосковье подали более 4,2 тыс заявок на справки о приватизации

Жители Подмосковья с начала 2026 года оформили свыше 4,2 тыс заявлений на получение справок об участии или неучастии в приватизации жилья через региональный портал госуслуг. Услуга предоставляется бесплатно в течение трех рабочих дней, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга «Оформление справок об участии в приватизации» доступна в разделе «Гражданам» — «Документы» — «Справки и выписки». Справка предоставляется бесплатно, срок оказания услуги составляет три рабочих дня.

Документ необходим при приватизации жилья, если после 4 июля 1991 года до момента вселения менялось место жительства, а также для подтверждения права на приватизацию или для судебных разбирательств. Совершеннолетние граждане имеют право участвовать в приватизации один раз.

В ведомстве добавили, что в 2025 году электронной услугой на региональном портале воспользовались более 19,2 тыс раз.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.