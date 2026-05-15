В Подмосковье подали более 35 тыс заявок на ГПЗУ онлайн

Жители и предприниматели Подмосковья с начала 2026 года подали более 35 тыс заявок на оформление градостроительных планов земельных участков через региональный портал госуслуг, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Электронная услуга «Подготовка градостроительных планов земельных участков» доступна в разделе «Бизнесу» — «Земля» — «Кадастр и регистрация права». Ею могут воспользоваться индивидуальные предприниматели, а также физические и юридические лица, владеющие участком на правах собственности, аренды, наследования или безвозмездного пользования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.