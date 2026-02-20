В Подмосковье подали более 300 заявок в школу приемных родителей

С начала 2026 года жители Подмосковья направили более 300 заявлений на запись в школу приемных родителей через региональный портал госуслуг. Курс обязателен для тех, кто планирует принять ребенка, оставшегося без попечения родителей, сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

Чтобы взять ребенка на воспитание или оформить опеку, кандидаты должны соответствовать ряду требований. В частности, быть совершеннолетними и дееспособными, иметь подходящее жилье и достаточный доход для содержания семьи, а также не иметь судимости за тяжкие преступления. Обязательным этапом является прохождение подготовительных курсов.

Услуга «Запись в школу приемных родителей» доступна на региональном портале госуслуг в разделе «Семья» — «Опека и попечительство». Для подачи заявления необходимо авторизоваться через ЕСИА и заполнить онлайн-форму, выбрав городской округ и образовательную организацию из списка.

Если нужной школы в выбранном округе нет, система предложит полный перечень учреждений Московской области, проводящих подготовку. Услуга предоставляется бесплатно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.