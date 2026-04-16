В Подмосковье подали более 20 тыс заявок на льготные путевки

Более 20 тысяч электронных заявлений на бесплатные санаторно-курортные путевки подали жители Подмосковья с начала года, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Право на бесплатное санаторно-курортное лечение в регионе имеют федеральные и региональные льготники. Путевки предоставляют по медицинским показаниям в санаторно-курортные организации, расположенные в России, в порядке очередности и не чаще одного раза в год.

Чтобы встать на учет, необходимо записаться к терапевту в поликлинике по месту жительства и получить справку по форме 070/у. После этого нужно подать электронное заявление на региональном портале в разделе «Поддержка» — «Отдых и здоровье». Там же можно проверить свою очередь на получение путевки.

Решение по услуге направят в личный кабинет заявителя в течение семи рабочих дней.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.