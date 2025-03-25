В Подмосковье подали более 2 тыс онлайн-заявлений на получение охотничьего билета

С начала 2025 года на портале госуслуг Московской области подано более 2 тыс. заявлений на получение охотничьего билета. Об этом рассказали в пресс-службе Мингосуправления региона.

Получить охотничий билет могут совершеннолетние граждане, которые имеют постоянную или временную регистрацию на территории Подмосковья, не имеют судимости, а также знают требования охотничьего минимума. Чтобы подать заявление, нужно заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы. Если нужно получить билет на бумажном носителе, то потребуется выбрать соответствующий тип документа в заявлении и указать отделение МФЦ Московской области, где потребуется забрать готовый документ.

Услуга «Выдача охотничьих билетов» предоставляется бесплатно в течение 5 рабочих дней. Решение поступит в личный кабинет заявителя на портале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.