В Подмосковье подали более 16 тыс заявок на льготные путевки

Жители Подмосковья с начала 2026 года оформили более 16 тысяч заявлений на получение льготных путевок в детские лагеря через региональный портал госуслуг. Бесплатная путевка предоставляется детям льготных категорий от 7 до 15 лет один раз в год, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Бесплатные путевки предназначены для детей из малообеспеченных и многодетных семей, сирот, детей с ограниченными возможностями здоровья, а также находящихся в трудной жизненной ситуации. Подать заявление может один из родителей или законный представитель ребенка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Наша задача максимально внимательно отнестись ко всему, что связано с летним отдыхом. <…> Также все летние лагеря, которые мы подготовили, также должны максимально активно быть задействованы в отдыхе», — сказал он.