В Подмосковье подали более 14 тыс заявок на отчет опекуна

Более 14 тысяч заявок на услугу «Отчет опекуна (попечителя)» подали жители Подмосковья с начала 2026 года через региональный портал госуслуг. Сервис позволяет направить ежегодный отчет онлайн без посещения органов опеки, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга размещена на региональном портале в разделе «Семья» — «Опека и попечительство». Ею могут воспользоваться опекуны и попечители совершеннолетних и несовершеннолетних граждан, чтобы направить ежегодный отчет об имуществе подопечного дистанционно.

Для подачи заявления необходимо авторизоваться через ЕСИА, заполнить электронную форму и прикрепить подтверждающие документы. Услуга предоставляется бесплатно, а ответ направляется в личный кабинет заявителя на портале.

Ежегодный отчет о хранении и использовании имущества подопечного, а также об управлении им нужно подать до 1 февраля года, следующего за отчетным. В случае освобождения опекуна от обязанностей документ необходимо представить в течение трех дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.