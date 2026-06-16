В Подмосковье подали более 14 тыс заявлений на права тракториста

Более 14 тысяч заявлений на получение удостоверения тракториста-машиниста подали жители Подмосковья с начала года через региональный портал госуслуг, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Заявление могут подать физические лица, прошедшие медицинское освидетельствование и имеющие соответствующую профессию. Для этого необходимо авторизоваться на портале через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить требуемые документы.

Встроенный цифровой сервис проверяет корректность загруженных файлов и отмечает правильно оформленные документы. Это позволяет сократить количество ошибок при подаче заявления.

Услуга «Выдача удостоверения на право управления самоходными машинами» предоставляется на региональном портале на платной основе. Госпошлина составляет 500 рублей. Дополнительно взимается сбор за сдачу теоретического и практического экзаменов. Уведомление о готовности документа поступает в личный кабинет заявителя.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.