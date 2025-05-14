В Подмосковье подали более 1,3 тыс заявлений на получение выплаты для реабилитации

С начала года жители Подмосковья подали более 1,3 тыс. электронных заявлений на получение выплаты на приобретение технических средств реабилитации. Услуга доступна на региональном портале госуслуг. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Технические средства реабилитации (ТСР) — это средства, которые облегчают жизнедеятельность людей с инвалидностью: медицинская кровать, очки для коррекции зрения, глюкометр с речевым выходом и т. д.

Услуга «Выплата на приобретение технических средств реабилитации (изделий)» размещена на регпортале в разделе «Соцподдержка» — «Соцпомощь». Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться с помощью ЕСИА, заполнить онлайн-форму и приложить банковские реквизиты для перечисления средств. Деньги направят по указанным реквизитам.

Выплату назначают при наличии рекомендации в индивидуальной программе реабилитации. Размер выплаты устанавливается исходя из предельной стоимости технического средства.

Решение по услуге поступит в личный кабинет заявителя на региональном портале в течение 7 рабочих дней.

В рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» жители Московской области могут получать онлайн услуги на региональном портале госуслуг. Нацпроект направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.