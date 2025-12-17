В Подмосковье подали более 120 тыс заявок на подтверждение статуса нуждающегося

С начал года услугой «Признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании» на портале госуслуг Московской области воспользовались более 120 тысяч раз. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

Статус нуждающегося в соцобслуживании присваивают гражданам, которые, например, утратили способность к самообслуживанию и самостоятельному передвижению; являются родителями ребенка с трудностями в социальной адаптации; не имеют работы, средств к существованию, определенного места жительства.

Услуга доступна на региональном портале в разделе «Поддержка» — «Доступная среда». Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы. При заполнении заявления следует указать способ получения социальных услуг: на дому, в стационарной или полустационарной форме.

Услуга предоставляется в течение 5 рабочих дней.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — уточнил Воробьев.