В Подмосковье подали более 11 тыс заявок на услугу «Многодетная семья»

Жители Подмосковья с начала 2026 года направили более 11 тысяч заявлений на получение комплексной онлайн-услуги «Многодетная семья». Сервис позволяет оформить несколько мер поддержки по одному обращению, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Комплексная услуга доступна на портале госуслуг Московской области в разделе «Семья», а также в блоке «Комплексные услуги» на главной странице. По одному заявлению можно оформить льготный статус многодетной семьи, выплату на школьную форму, компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг и социальную карту жителя Московской области. Семьи с ребенком-инвалидом дополнительно могут получить выплату на питание и школьную форму.

Подать заявление вправе семьи с тремя и более детьми в возрасте до 18 лет либо до 23 лет при очном обучении, если они зарегистрированы по месту жительства в Подмосковье. Для оформления необходимо авторизоваться на региональном портале через ЕСИА, заполнить электронную форму и приложить документы.

Услуга предоставляется бесплатно. Решение направят заявителю в личный кабинет в течение семи рабочих дней.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.