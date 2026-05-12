сегодня в 14:19

В Подмосковье подали более 10 тыс заявок на ордер на земляные работы

С начала 2026 года на портал госуслуг Подмосковья поступило более 10 тыс заявлений на получение ордера на право проведения земельных работ. Услуга доступна предпринимателям, физическим и юридическим лицам в электронном виде, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Ордер требуется при выполнении любых земляных работ, связанных со вскрытием грунта на глубину более 30 сантиметров. Оформить его можно через региональный портал госуслуг в разделе «Бизнесу» — «Земля» — «Строительство».

Для подачи заявления необходимо авторизоваться через ЕСИА, заполнить электронную форму и прикрепить необходимые документы. Услуга предоставляется бесплатно и доступна индивидуальным предпринимателям, а также физическим и юридическим лицам.

Ордер выдается на определенный срок. При необходимости его можно продлить, а после завершения работ документ нужно закрыть.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что сегодня запрос на цифровизацию очень высокий.

«Практически все сегодня находятся в «Госуслугах». Добровольно вошли и зарегистрировались», — сказал Воробьев.