В Подмосковье подали более 10 тыс заявлений на ПМПК в 2026 году

Более 10 тыс. онлайн-заявлений на запись и получение заключения психолого-медико-педагогической комиссии подали жители Подмосковья с начала 2026 года через региональный портал госуслуг, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга доступна на региональном портале в разделе «Образование» — «Официальные документы». Подать заявление могут родители и законные представители детей, а также сотрудники образовательных организаций.

Для оформления необходимо авторизоваться через ЕСИА и заполнить электронную форму. К заявлению прикладываются характеристика на ребенка, выписка из истории развития, справка МСЭ, письменные работы по русскому языку и математике и другие документы.

Заключение комиссии подтверждает право ребенка с ограниченными возможностями здоровья, в том числе ребенка-инвалида, на специальные условия обучения и воспитания, а также на особые условия при прохождении государственной итоговой аттестации. Услуга предоставляется бесплатно в течение семи рабочих дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.