В Подмосковье подали 7,3 тыс заявлений на услугу «Лесные отчеты»

Более 7,3 тыс заявлений на комплексную услугу «Лесные отчеты» подали жители и организации Подмосковья с начала 2026 года через региональный портал госуслуг, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Комплексная услуга позволяет направить одно заявление сразу по четырем видам отчетности: об охране лесов от пожаров, о защите лесов, о воспроизводстве лесов и лесоразведении, а также об использовании лесов. Сервис доступен в электронном виде на региональном портале.

Отчеты обязаны регулярно предоставлять жители и организации Московской области, занимающиеся заготовкой и переработкой древесины, ведением охотничьих хозяйств и другой деятельностью, связанной с использованием лесов. Эти данные необходимы для защиты лесов от пожаров и загрязнения, а также для их устойчивого воспроизводства.

Услуга предоставляется бесплатно. Срок ее оказания составляет до 10 рабочих дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.