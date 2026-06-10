В Подмосковье подали 41 тыс заявлений на выплату к школе

Жители Подмосковья подали более 41 тыс. электронных заявлений на ежегодную выплату на покупку школьной одежды. Поддержка предназначена для многодетных семей и оформляется один раз в календарном году на каждого ученика, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Выплату предоставляют многодетной семье на приобретение одежды ребенку для посещения занятий в государственной образовательной организации Московской области. Подать заявление может один из родителей на каждого обучающегося один раз в текущем календарном году.

Для оформления необходимо зайти на региональный портал, перейти в раздел «Семья» — «Многодетным и малообеспеченным» и выбрать услугу «Предоставление выплаты на обучающегося». Заявление принимают не позднее 5 декабря текущего года.

Решение о предоставлении выплаты направят в личный кабинет заявителя в течение семи рабочих дней. Денежные средства перечислят на указанный расчетный счет не позднее 20 декабря текущего года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.