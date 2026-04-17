В Подмосковье подали 400 онлайн-заявок на компенсацию отдыха

Жители Подмосковья с начала 2026 года оформили около 400 заявлений на выплату материальной помощи приемным семьям для организации отдыха детей. Услуга доступна на региональном портале в электронном виде, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Приемные семьи, воспитывающие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, могут один раз в течение календарного года получить компенсацию расходов на отдых, включая родных детей. Вместо компенсации предусмотрена возможность оформить материальную помощь.

Услуга «Назначение денежных средств на организацию отдыха приемной семьи» размещена на региональном портале в разделе «Семья» — «Опека и попечительство». Для подачи заявления необходимо авторизоваться через ЕСИА, заполнить электронную форму и прикрепить обязательные документы, в том числе подтверждение оплаты путевок. Оплата должна быть произведена со счета приемного родителя.

При совместной подаче заявления согласие супруга можно оформить онлайн через его личный кабинет на портале. Услуга предоставляется бесплатно, срок рассмотрения составляет пять рабочих дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.