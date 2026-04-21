В Подмосковье подали 400 онлайн-заявлений на лицензии УК

С начала года электронной услугой «Лицензирование деятельности по управлению многоквартирными домами» воспользовались порядка 400 раз. Сервис позволяет дистанционно оформить лицензию на управление многоквартирными домами или прекратить ее действие без личного визита в ведомство.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что число посещений госорганов в Подмосковье уменьшилось в 5 раз благодаря цифровым услугам.

«Удобнее, не выходя из дома, получить те или иные услуги. Понятно, что это требует время для того, чтобы научиться работать в госуслугах, но, судя по цифрам, это происходит гораздо быстрее, чем думали скептики», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.