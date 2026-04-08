В Подмосковье подали 34 тыс заявок на соцобслуживание онлайн

Жители Подмосковья с начала 2026 года подали около 34 тыс. онлайн-заявок на признание нуждающимися в социальном обслуживании. Услуга доступна на региональном портале и предоставляется бесплатно в течение пяти рабочих дней, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Электронная услуга «Признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании» размещена на региональном портале в разделе «Поддержка» — «Доступная среда». Для подачи заявления необходимо авторизоваться через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить требуемые документы. В заявке нужно указать форму получения социальных услуг — на дому, в стационарной или полустационарной форме.

Статус нуждающегося присваивают для дальнейшего предоставления социальных услуг. Бесплатную помощь могут получить жители Московской области отдельных категорий — утратившие способность к самообслуживанию и самостоятельному передвижению, не имеющие работы или средств к существованию, а также семьи, находящиеся в социально опасном положении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.