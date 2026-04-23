В Подмосковье подали 3 тыс заявлений на выплату к юбилею брака

Жители Московской области направили более 3 тыс электронных заявлений на получение единовременной выплаты к юбилею совместной жизни. Услуга доступна на региональном портале госуслуг для супругов, проживших в браке 50 лет и более, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга «Назначение единовременного пособия супругам к юбилеям их совместной жизни» размещена на портале госуслуг Подмосковья в разделе «Поддержка» — «Пенсионерам». Подать заявление могут пары, отметившие 50, 55, 60, 65, 70 и более лет брака.

Для оформления необходимо авторизоваться через ЕСИА и заполнить электронную форму, указав реквизиты для перечисления средств. Обратиться за выплатой могут сами юбиляры или их представители в течение года со дня юбилея.

Размер пособия не зависит от дохода семьи. К последующим юбилейным датам выплата будет назначаться в беззаявительном порядке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.