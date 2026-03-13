В Подмосковье подали 2,7 тыс заявок на лицензию по лому онлайн

Более 2,7 тыс. заявлений на лицензирование деятельности по заготовке лома черных и цветных металлов направили через портал госуслуг Московской области. Услуга доступна юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в разделе «Бизнес», сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Получить лицензию на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома можно в электронном виде на региональном портале. Для подачи заявления необходимо авторизоваться через ЕСИА и заполнить онлайн-форму в разделе «Бизнес» — «Лицензирование и разрешения».

В рамках услуги также принимаются заявления о прекращении действия лицензии, внесении изменений в реестр лицензий и предоставлении сведений из него. Результат рассмотрения поступает в личный кабинет заявителя.

Сведения из реестра лицензий предоставляются бесплатно. Информацию о стоимости других сопутствующих услуг можно уточнить на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье запускают новый сервис для бизнесменов по установке пунктов приема вторичных ресурсов.

«Мы решили, что тему нужно развивать, поэтому запускаем новую услугу для предпринимателей. На нашем геопортале заработает интерактивная карта, где будет нанесено порядка 3 тыс. локаций под пункты приема вторичных ресурсов», — сказал Воробьев.