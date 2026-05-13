В Подмосковье подали 20 тыс заявлений на выплату новорожденным

В Московской области с начала года подано более 20 тыс. заявлений на получение выплаты для приобретения предметов и средств ухода за новорожденными детьми. Размер выплаты составляет 20 тыс. рублей.

Услуга «Предоставление выплаты на приобретение предметов и средств для ухода за новорожденными детьми» доступна на региональном портале госуслуг. Оформить ее могут родители детей, родившихся в Подмосковье. При подаче заявления необходимо указать данные ребенка и банковские реквизиты.

Право на выплату имеют семьи, которые ранее не получали подарочный набор для новорожденного. Заявление рассматривают в течение 7 рабочих дней. В случае положительного решения деньги перечисляют на счет заявителя в течение 5 рабочих дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.