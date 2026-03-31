В Подмосковье подали 104 тыс заявлений на соцкарту онлайн

С начала 2026 года жители Подмосковья направили 104 тыс. онлайн-заявлений на оформление, замену и прекращение действия социальной карты. Услуга доступна на региональном портале госуслуг и в приложении «Добродел», сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Социальная карта жителя Московской области оформляется в разделе «Поддержка» — «Соцкарты и документы» регионального портала. Получить ее могут льготные категории граждан, зарегистрированные в Подмосковье. Карта дает право на бесплатный проезд в транспорте Московской области, Москвы и пригородных электричках, а также на скидки в ряде магазинов и аптек.

Для подачи заявления необходимо авторизоваться через ЕСИА и заполнить электронную форму. Услуга предоставляется в течение 16 рабочих дней. Готовую пластиковую карту можно получить в МФЦ, выбранном при оформлении заявки.

При оформлении карты для ребенка умный сервис автоматически проверяет данные и отображает список детей, на которых доступна услуга. Заявителю нужно выбрать ребенка и отправить заявку на рассмотрение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.