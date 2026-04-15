В Подмосковье подали 10 тыс заявлений на выплату многодетным

С начала 2026 года многодетные семьи Подмосковья подали около 10 тыс. электронных заявлений на ежегодную денежную выплату. Оформить услугу можно на региональном портале госуслуг, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Право на выплату имеют многодетные семьи, чей доход ниже прожиточного минимума. Размер ежегодной поддержки составляет 7 тыс. рублей на каждого ребенка, обучающегося в государственных образовательных организациях Московской области.

Если семья уже получает услугу в проактивном режиме, дополнительное заявление подавать не нужно — средства перечисляются автоматически. Подать заявку потребуется в случае переезда в Подмосковье или если ребенок начал учиться в школе в другом населенном пункте региона.

Услуга «Предоставление ежегодной денежной выплаты многодетной семье» размещена на региональном портале госуслуг в разделе «Семья» — «Многодетным и малообеспеченным». Для оформления необходимо авторизоваться через ЕСИА, заполнить электронную форму и прикрепить документы. Заявление подает один из родителей или законных представителей. Если в семье несколько школьников до 18 лет, заявление оформляется отдельно на каждого ребенка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.