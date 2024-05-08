В Подмосковье почтили память павших героев у памятника воинской славы

«Мы чтим память тех, кто пал в боях во время Великой Отечественной войны, и кто добыл победу ценой своей жизни. К сожалению, несмотря на то, что с каждым годом ветеранов становится все меньше, мы чтим и благодарим их за те подвиги, которые они совершили», — поделился главный врач Московского областного онкологического диспансера Владимир Асташов.

Сотрудники диспансера и члены первичной профсоюзной организации медицинского учреждения ежегодно принимают участие в торжественных мероприятиях, которые проводятся на площади Славы. У памятника принимают присягу молодые воины, в дни праздников парадным шагом проходят воинские подразделения. Сюда приходят ветераны, и молодожены в день свадьбы возлагают цветы к вечному огню.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.