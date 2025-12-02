В Подмосковье почти 45 тыс долгожителей получили поздравления к юбилею

Жителям Подмосковья старше 80 лет к юбилейным датам вручается особый подарок от губернатора Московской области, один из главных символов народного промысла региона — Жостовский поднос. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

«В этом году почти 45 тысяч долгожителей поздравили с юбилейными датами и вручили подарочные наборы. Отмечу, что из них почти 300 жителей отметили свой 100-летний юбилей. Подарки вручают по адресу проживания в день рождения или в другой удобный день, предварительно согласовав удобное время и дату», — рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

В ведомстве отметили, что начиная с 90-летия, женщины получают в дополнение к основному подарку павловопосадский шерстяной платок, а мужчины отпраздновавшие 95-летний юбилей и старше — шуйский плед. Долгожители, отметившие столетие, дополнительно получают по 5 тысяч рублей. В регионе проживают более 600 жителей старше 100 лет.

Самой старейшей жительницей Московской области является Вера Николаевна Королева из Клина. В этом году она отпраздновала свой 111-й день рождения.

Вся информация о юбилярах уже есть в социальной защите и дополнительных заявлений для получения подарка писать не надо. Однако, если пенсионер совсем недавно переехал в регион, то следует подать заявление на региональном портале госуслуг — uslugi.mosreg.ru/services/21630.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.